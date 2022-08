Mertens ringrazia per gli omaggi: «Non mi abituerò, a presto Napoli»

L'onda lunga dei cartelloni di saluto a Dries Mertens è arrivata fino all'attaccante belga, oggi a Istanbul per la sua nuova avventura con il Galatasaray. Ma Mertens ha voluto ringraziare la piazza di Napoli: «Non mi abituerò mai alle dimostrazioni di affetto che i tifosi napoletani mi mandano e in particolar modo questa iniziativa mi ha colpito e inorgoglito. Vi ringrazio tutti calorosamente e un grande in bocca al lupo per la nuova stagione. Ho sentito alcuni dei miei ex compagni e sono molto carichi per il campionato che sta per iniziare. A presto» ha scritto l'ex azzurro sui social.