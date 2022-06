Napoli, Mertens chiama ADL: vuole restare un altro anno ancora

Solo quattro giorni, poi il contratto di Dries Mertens con il Napoli si concluderà ufficialmente. Ma, secondo quanto riportato da Sportmediaset in queste ore, il belga avrebbe deciso di aprire nuovamente le porte all'azzurro: l'attaccante è atteso da una decisione importante ma all'alba dei suoi 35 anni aspetterà la contromossa di Aurelio De Laurentiis per il futuro e per restare ancora un anno a Napoli.

Non solo la mancanza di offerte reali e che soddisfino le volontà del calciatore, ma anche la consapevolezza per Mertens di volersi regalare ancora qualche esperienza in azzurro. Vuole il Napoli - ancora per un anno o due - ma bisognerà capire le reali necessità del club: per De Laurentiis l'ingaggio non dovrebbe superare 1,5 milioni di euro, meno della metà di quanto percepito fino a oggi.