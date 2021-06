Mertens rischia il posto all'Europeo? «Dries gioca sempre al meglio»

Manca poco anche all'esordio nel nuovo Europeo del Belgio di Roberto Martinez, una squadra piena di talento ma che non ha più i favori del pronostico come negli anni passati. A rischiare il posto ci potrebbe essere anche Dries Mertens, l'attaccante del Napoli sempre titolare in questo ciclo ma che potrebbe essere scalzato dal giovanissimo Doku in rampa di lancio. «A volte dimentichiamo il lavoro che Dries fa senza palla, il suo modo di giocare insieme con il resto della squadra e leggere le situazioni offensive» ha detto il ct belga.

«Il lavoro di questo tipo di calciatori non è mai facile in campo, ma Mertens lo ha sempre fatto al meglio» ha detto Martinez in conferenza stampa. «Parliamo di un calciatore che è sempre capace di creare tanto e ha grande intelligenza tattica. È concentrato e sa come fare la differenza, in questi giorni lavoreremo anche sul miglioramento della condizione fisica».