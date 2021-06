Mertens, comincia il ritiro col Belgio: lo scatto durante il saluto a Kat

È cominciato ufficialmente oggi il ritiro della nazionale belga verso i prossimi Europei. La squadra di Martinez si è ritrovata questa mattina con tutti gli effettivi ed è diventata virale in rete un'immagine che riguarda Dries Mertens: il belga è stato immortalato dalle telecamere della nazionale mentre saluta la compagna Kat, un abbraccio sentito in vista di un evento importante come l'Europeo, forse ultimo torneo internazionale per l'azzurro con la sua nazionale.