Mertens torna a Napoli (col bimbo) e i tifosi già lo sognano allo stadio

Dries Mertens a Napoli. Il belga, ex azzurro, è stato beccato da alcuni tifosi napoletani all’aeroporto di Capodichino, di ritorno da Istanbul dove sta giocando con il Galatasaray. Tanti hanno chiesto foto e selfie al campione belga, recordman con la maglia del Napoli con cui ha giocato per una decade.

Ma perché Mertens è tornato a Napoli? La casa di Posillipo è ancora in fitto, Mertens e la compagna Kat ne hanno approfittato con il piccolo Ciro Romeo per un ritorno lampo, per portare in Turchia qualcosa che non erano riusciti a portare nell’ultimo trasferimento e soprattutto per godersi un po’ di Napoli, la città che è stata casa per tanto tempo. Dopo l’allenamento di oggi a Istanbul, Dries ha avuto l’ok per un giorno di pausa e tornerà ad allenarsi insieme a tutti gli altri compagni del Galatasaray direttamente giovedì.

Tanti tifosi sperano di vederlo al Maradona domani sera per Napoli-Liverpool, ma la sua presenza non è confermata: l’ultimo gol azzurro ai Reds è stato proprio il suo.