Non sarà a Dimaro e nemmeno a Castel di Sangro Dries Mertens, l'attaccante azzurro che qualche giorno fa si è sottoposto a intervento per la spalla sinistra infortunata. Il belga, operatosi al termine dell'avventura europea con la nazionale, è partito poi per le vacanze insieme con la moglie Kat: in Tanzania, dove ha anche preso parte a un safari di due giorni, Dries ha sfoggiato un vistoso tutore che toglierà quando comincerà il ciclo di terapie al rientro.