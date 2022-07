Mertens, senza contratto ma parla in napoletano: «Staje tutto appicciato»

Continuano gli avvistamenti di Dries Mertens da parte dei tifosi in questa lunga estate di mercato: il belga è senza contratto, ufficialmente un ex calciatore del Napoli, ma da Formentera parla ancora perfettamente in dialetto. «Staje tutto appicciato, metti la crema solare» le parole del belga a un tifoso napoletano che ha immortalato Dries sui social. Non si parla di contratto né di futuro, ma il Mertens versione napoletana fa ancora male ai tifosi azzurri.