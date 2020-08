© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorni di relax per Dries Mertens che, dopo un breve passaggio sulla costa spagnola, si è spostato insieme con la compagna Kat aper qualche giorno di riposo in attesa di rientrare a Napoli la prossima domenica., nel frattempo, non perde occasione per prendere in giro il marito: «Non preoccuparti,, lo faccio correre io» ha scritto su Instagram mentre gioca a racchettoni con il belga.