Mertens, sfottò alla maglia di Hysaj: «Devo firmarla? Ma stai bene?»

Siparietto comico all'uscita dal centro tecnico di Castel Volturno per Dries Mertens, che ha incrociato alcuni tifosi in attesa e ne ha approfittato per alcuni autografi. Quando un giovane sostenitore azzurro si è avvicinato con la maglia di Hysaj della scorsa stagione, però, l'attaccante belga è rimasto sorpreso: «Devo firmarti questa? Ma veramente? Ma stai bene?» ha detto Dries prendendo in giro il tifoso in un video che è diventato poi immediatamente virale sui social.

