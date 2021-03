Mertens, lo sfottò della moglie Kat: «Ora non caricherai la lavastoviglie»

A fare i complimenti a Dries Mertens per i gol vittoria dell'Olimpico contro la Roma e per il traguardo dei 100 gol in Serie a ci ha pensato anche Kat Kerkhofs, la moglie del belga che da sempre vive con lui a Napoli. «Ok, allora non dovrai caricare la lavastoviglie questa sera» ha detto ironicamente Lady Mertens a Dries, postando dai suoi canali social i video dei gol di ieri sera a Roma.

