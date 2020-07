LEGGI ANCHE

Una serata diversa per Dries Mertens , l'attaccante delche ieri sera si è goduto la pizza di Pepe in Grani insieme con gli amici tra cui il rapper napoletanoe l'attore, protagonista del celebre «Ciro l'immortale», personaggio noto per la serie tv Gomorra.«Una domanda fondamentale. Ma il vero, allora, chi è?» ha scherzatocon Dries tra un assaggio e l'altro. Il belga è stato al gioco prima di divertirsi contra una storia Instagram e l'altra. «Ragazzi, Dries mi ha comprato le cartine» ha scherzato il rapper con i suoi fan.