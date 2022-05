Mertens, siparietto Castel Volturno: fa il dito medio all'amico Petagna

Mertens show a Castel volturno, ma per una volta non in campo. Il belga del Napoli, infatti, all'uscita dagli allenamenti di ieri si è intrattenuto con alcuni tifosi che stavano aspettando i calciatori azzurri all'esterno del Konami Center per firmare loro alcuni autografi bloccando il passaggio con la sua vettura. Dietro di lui, il clacson del compagno Petagna: «Fagli così» ha detto subito Dries a uno dei tifosi presenti mostrando il dito medio e scatenando la risata di tutti.