«Quindi non sarà facile. Sarà davvero difficile. Dovremo lavorarci tutti i giorni, ma voglio farlo perché voglio te. Voglio tutto di te, per sempre, io e te, ogni giorno». Questa la romantica dedica di Dries Mertens dopo la partita contro la Sampdoria, parole dolci che non vanno all'indirizzo della moglie Kat ma del pallone, che il belga bacia in foto. L'azzurro cita una frase di un vecchio film che la moglie completa prendendolo in giro: «Non era finita, non è ancora finita» scrive con un sorriso.

LEGGI ANCHE Napoli, Di Lorenzo va all'attacco: «Per chi giudica senza guardare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA