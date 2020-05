LEGGI ANCHE

Sepasserà all’Inter il prossimo anno, si chiuderà per ill’era del calciatore più prolifico di sempre (al momento insieme con) nella storia del club azzurro. Ma soprattutto si interromperà una delle storie d’amore più vere che la città e i napoletani abbiano mai vissuto nel calcio dell’ultimo ventennio azzurro.Un “tradimento” per molti tifosi napoletani che non vogliono vedere il belga se non con la maglia del Napoli . Tante le manifestazioni d’affetto nelle ultime - e probabilmente decisive - ore, ore chevive con l’opzione permanenza o partenza verso. Qualche tifoso, pur di convincerlo a restare, ha apposto nelle scorse ore una sciarpa azzurra al cancello di casa, a Posillipo, con tanto di lettera al suo indirizzo, fotografando poi la scena per un'immagine che ora fa il giro della rete: «Per Ciro Dries Mertens». Più chiaro di così.