Mertens, anche Kat agli Europei: lo spot con Dries è tutto da ridere

Tra i protagonisti del prossimo europeo del Belgio non solo Dries Mertens, ma anche Kat Kerkhofs. La moglie dell'attaccante del Napoli sarà in Tv con un programma tutto suo: Katje voor de sfeer. Un diario blog che sarà trasmesso dal prossimo 8 giugno sull'emittente belga Play4 che ha già visto protagonista Kat in passato con altri programmi da lei condotti.

A prendersi la scena, però, è stato il primo spot del programma in cui appare lo stesso Mertens. «Ciao ragazzi, sono Kat. L'Europeo sta per iniziare e io vi svelerò un nuovo modo di vivere le partite» l'esordio di Kat a cui risponde l'attaccante belga dalla piscina: «Kat, puoi portarmi da bere? Sei impegnata con l'Europeo? E che ne sai tu di calcio?» scherza Dries.