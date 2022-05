Mertens superstar del Napoli: solo nel 2017 media gol migliore

Sempre più solo in vetta, 148 gol in maglia azzurra e agli altri solo la polvere. Dries Mertens è il bomber dei bomber a Napoli, Re della rete ancora a 35 anni e con il contratto in scadenza tra poche settimane. Nelle ultime quattro uscite del suo Napoli in campionato ha segnato 4 gol: Fiorentina, Empoli, poi la doppietta al Sassuolo ieri, la firma del belga non manca mai anche quando non riesce ad avere lo spazio che vorrebbe per arrivare ancora una volta in doppia cifra.

11 gol in questa Serie A, un ruolino incredibile per chi non è mai stato titolare fisso e ha dovuto raccogliere le briciole del compagno Osimhen per larga parte della stagione. 1 gol ogni 110 minuti per Dries: media gol incredibile, solo nell'annata da sogni 2016/17 aveva fatto meglio (28 gol in campionato con 1 gol ogni 91 minuti). Un altro Mertens e un altro Napoli, sono passati cinque anni ma l'azzurro non può ancora prescindere dal Re dei gol e del popolo. La città lo acclama anche nella contestazione generale e lui rilancia: «Speriamo di poterci giocare lo scudetto anche il prossimo anno». Con qualche gol ancora per inseguire il sogno.