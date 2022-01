Mertens è sempre il re di Napoli: ecco il suo record da novembre

Non è bastato per la vittoria finale, ma a Torino contro la Juventus lo zampino giusto è sempre quello di Dries Mertens. Il belga è il trascinatore offensivo dei suoi e da quando è tornato con continuità in campo ha fatto registrare un dato importante: come riportato da Opta Italia, infatti, dall'inizio di novembre scorso Dries ha segnato 6 reti in Serie A, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore del Napoli in campionato.

