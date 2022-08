Mertens in Turchia per restarci: «Tifosi? Abituato bene a Napoli»

«Sono molto felice di essere qui, dopo nove anni in Italia mi sentivo pronto per un cambiamento». Capelli biondo platino e sorriso smagliante, Dries Mertens è pronto a far innamorare di sé anche il pubblico del Galatasaray che l'ha accolto già alla grande. «Sono onorato di aver ricevuto un’offerta da una squadra come il Galatasaray. Ho fatto un’ottima scelta» ha spiegato il belga nella sua prima intervista ufficiale da nuovo calciatore dei giallorossi.

«Il calore dei tifosi? È pazzesco, ma ero già abituato bene dopo gli anni vissuto a Napoli» ha ammesso Mertens. «È stato speciale vederli aspettarci fino a tarda notte. Sono venuto qui per vincere, ho firmato per un anno ma mi piacerebbe anche restare più a lungo. Voglio dimostrare anche al Galatasaray quanto valgo e per questa maglia darò tutto me stesso. Lavorerò sodo per vincere e fare gol».