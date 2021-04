Un giorno da coiffeur per Dries Mertens, che toglie i panni del calciatore per indossare quelli dell'acconciatore. La cliente è la piccola Juliette, la cagnolina che vive a Posillipo con lui e la moglie Kat. Ed è proprio Lady Mertens a immortalare il belga su Instagram: «I parrucchieri sono aperti a Napoli» scrive fotografando il marito all'opera in terrazza.

LEGGI ANCHE Zielinski, negativo primo molecolare: «Risultati definitivi nel pomeriggio»