Mertens, pretendenti dal Belgio: van Bommel lo vuole all'Anversa

Il richiamo di casa si fa forte per Dries Mertens. Alle pretendenti per l'attaccante azzurro, infatti, sembra aggiungersi ora anche l'Anversa, club che riporterebbe molto volentieri Dries in Belgio il prossimo anno visto il contratto in scadenza.

L'accordo con il Napoli scadrà tra due settimane, poi sarà definitivamente addio per Mertens, recordman in azzurro dopo dieci anni in Italia. A dirigere l'Anversa c'è van Bommel, che Dries lo conosce bene, e secondo HLN avrebbe avuto contatti con il belga per il ritorno a casa.