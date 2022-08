Mertens, video di saluti ai tifosi: «Mio figlio sarà sempre napoletano»

«Cari napoletani, sapevo che questo giorno sarebbe arrivato ma non immaginavo fosse così difficile». Comincia così il lungo video messaggio di Dries Mertens che saluta Napoli definitivamente. «I record e i numeri restano nei libri, ma le persone restano nel mio cuore. Sono orgoglioso che mio figlio Ciro si nato qui e quando andrà in giro per il mondo sarà napoletano. Io non sono nato qui ma per nove anni Napoli è stata la mia terra, parte di me. Per questo terrò la mia casa sul Golfo, tornerò il più possibile. Grazie alla società, ai compagni, alla città. Non me ne vado come volevo ma per me non è un addio, è solo un arrivederci».