Lo scudetto non solo per il Napoli: anche Dries Mertens vince il campionato, l'ex attaccante azzurro ha conquistato il titolo di Turchia con il Galatasaray dopo la larga vittoria di questa sera contro l'Ankaragucu. Per Mertens è la prima vittoria nazionale: Dries non aveva mai vinto il titolo neanche in Olanda con il Psv prima di arrivare a Napoli.