Ultima notte di nazionali per tutti, compresi i calciatori del Napoli impegnati in giro per l'Europa. Bene il Belgio di Mertens che batte 4-2 la Danimarca grazie a un super Lukaku e si qualifica alla Final 4 insieme con la Spagna, la Francia e l'Italia. Per Dries, partito titolare, 90 minuti in campo. Titolare anche Piotr Zielinski con la Polonia, in una notte che però non sorride al centrocampista azzurro: passati in vantaggio, i polacchi si arrendono nella ripresa 1-2 all'Olanda con Zielinski sostituito al 71'.

LEGGI ANCHE L'Italia si coccola il capitano Insigne: «Gattuso mi ha aiutato con i tifosi»

Vittoria importante per l'Albania di Edi Reja: l'ex allenatore azzurro non ha a disposizione il capitano Hysaj - risultato positivo al covid e quindi in isolamento in patria -, ma riesce a battere 3-2 la Bielorussia conquistando la promozione in Lega A di Nations League. Sconfitta la Macedonia in Armenia senza Elmas, crollo anche per la Slovacchia di Lobotka che viene superata 2-0 dalla Repubblica Ceca: il centrocampista azzurro è partito titolare e ha giocato un'ora. Il Kosovo di Rrahmani - infortunato in avvio - vince di misura.

Complimenti a Mister Reja per la promozione in Lega B di #NationsLeague con la Nazionale albanese 👏 pic.twitter.com/68MnbDyG7N — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 18, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA