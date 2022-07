Mertens vuole solo Napoli (in Italia): ma aumentano le piste per l'estero

In Italia c'è solo l'azzurro ed è quello del Napoli, conosciuto bene negli ultimi nove anni: Dries Mertens non ha più un contratto con il club di De Laurentiis da ormai una settimana, ma non è spaventato, il belga attende ancora segnali dal club azzurro e soprattutto sa di essere ancora in vacanza. Tutti i calciatori che hanno giocato con le nazionali a giugno, infatti, sono autorizzati dai rispettivi club a qualche giorno di vacanza extra. Il Napoli si è ritrovato ieri a Castel Volturno ma per Mertens e gli altri nazionali la vacanza si concluderà ufficialmente domenica.

Ecco perché il tempo stringe. E se è vero che Dries vuole solo il Napoli in Italia, non considerando per ora concretamente le altre offerte ricevute, è anche vero che aumentano le piste estere: il Marsiglia si è interessato a lui giocando la Champions, dall'Inghilterra anche Leeds e Newcastle hanno cominciato a sondare la situazione legata al belga. Che nel frattempo è a Ibiza e si allena per non perdere la forma. Con addosso la maglia del Belgio, sperando di poter nuovamente indossare quella azzurra a Dimaro.