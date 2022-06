Mertens sempre più leggenda: è nella walk of fame del Belgio

Una celebrazione in più per Dries Mertens, l'attaccante del Napoli che è tornato anche con la nazionale belga dopo i problemi fisici di inizio stagione. Per Dries il riconoscimento dell'ingresso ufficiale nella walk of fame, un premio per il belga e per gli altri compagni di nazionale che come lui hanno collezionato più di 100 presenze con la maglia del Belgio.

Per Mertens una targa ricordo e soprattutto l'impronta dei suoi piedi che resterà per sempre nel centro tecnico della nazionale belga. 103 le presenze con la nazionale dei Diavoli Rossi per Dries, 21 i gol, numeri che potranno crescere nei prossimi mesi visto che l'azzurro non ha alcuna intenzione di lasciare il Belgio. Il futuro nel club, invece, è ancora in bilico: il contratto in scadenza con il Napoli a fine mese è ancora un rebus.