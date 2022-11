Titolare al posto del collega Donnarumma, Alex Meret si è messo in mostra durante Albania-Italia con interventi e parate fondamentali per la vittoria azzurra. «È stata una buona prova di tutti, anche se era una amichevole l’abbiamo affrontata al meglio. Peccato per quel gol subito, forse potevamo evitarlo, ma poi l’abbiamo ribaltata bene. Siamo molto soddisfatti».

«Mondiale mancato? Sappiamo che dobbiamo lavorare per preparare i prossimi obiettivi, pensiamo solo a quello, solo con il lavoro possiamo costruirci qualcosa di importante per il futuro» ha continuato Meret, protagonista anche a Napoli: «Sono felice della titolarità, ho provato a sfruttarla al meglio, sto facendo bene anche con il Napoli e sono molto soddisfatto di questo avvio di campionato. Voglio continuare così».