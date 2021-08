Messias al Napoli, si può fare: il brasiliano al posto di Ounas?

La stagione è ormai ricominciata per tutti, tranne che per Junior Messias, il talentuoso brasiliano messosi in mostra con il Crotone in Serie A lo scorso anno e ancora voglioso di giocare in massima serie dopo la retrocessione dei suoi. Doveva essere la sua estate ma per ora nessun club ha accontentato le richieste del club calabrese.

Tra le tante strade che potrebbero aprirsi in queste ultime ore di mercato spunta anche quella azzurra: dopo l'interessamento del Milan, infatti, nelle ultime ore sarebbe arrivato quello del Napoli, secondo quanto riportato da Sportitalia. La voglia di chiudere un colpo con un centrocampista eclettico e (soprattutto) con un ingaggio non dispendioso potrebbe portare Giuntoli a chiedere più di qualche informazione al Crotone: Messias - che lo scorso anno ha messo insieme 9 gol e 5 assist in stagione - potrebbe sostituire Ounas, ancora non certo del posto in prima squadra.