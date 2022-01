Messico-Costa Rica solo 0-0, Lozano parte titolare ma delude

Doveva essere la serata del sorpasso, invece per il Messico e Hirving Lozano quella contro il costa Rica sarà archiviata come la serata dei rimorsi. La nazionale Tricolor del Tata Martino non va oltre lo 0-0 e non dà continuità alla vittoria dello scorso weekend contro la Giamaica. In campo anche l'esterno del Napoli: per Lozano, partito titolare, 90 minuti e qualche occasione fallita di troppo.

Un pareggio a reti bianche amaro per il Messico, che si trova ancora a inseguire. La nazionale di Lozano con 18 punti aggancia gli Stati Uniti nella classifica generale ma resta al terzo posto - l'ultimo per la qualificazione diretta a Qatar 2022 - a causa dello scontro diretto perso e con Panama che insegue a un solo punto di distacco. Il prossimo impegno per l'esterno azzurro è in programma nella notte italiana tra mercoledì e giovedi proprio contro i panamensi.