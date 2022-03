Il Messico vince e vola al Mondiale: domani Lozano rientra a Napoli

L'ultimo azzurro sulla lista delle nazionali si chiama Hirving Lozano, sceso in campo questa notte contro El Salvador nell'ultima gara di qualificazioni verso il prossimo Mondiale in Qatar 2022. Il ct messicano Martino non l'ha lanciato titolare, Lozano è entrato in campo solo all'ora di gioco, a risultato ormai acquisito per una vittoria importante.

Grazie al 2-0 di stanotte contro El Salvador, infatti, il Messico conquista la sua 17ma presenza alla Coppa del Mondo, chiudendo al secondo posto nella classifica Concacaf dietro il Canada, già qualificato dal penultimo turno. Chiudono il podio gli Stati Uniti, che saranno in Qatar, mentre per la Costa Rica servirà affrontare un ulteriore turno playoff. Lozano tornerà a Napoli solo nella serata di venerdì - da programma - a meno di 48 ore dalla sfida di Bergamo contro l'Atalanta.