Messico-Perù 1-0, gol di Lozano: Mario Rui protagonista con CR7

Un gol per lanciare il Messico - ma in amichevole - e per rilanciarsi in vista del rientro a Napoli. Hirving Lozano si prende la scena in Messico-Perù, match della notte in cui la selezione del Tata Martino prova a prepararsi in vista del Mondiale. L'1-0 è deciso proprio dal Chucky, che al ritorno da Luciano Spalletti dovrà sostituire Politano ritrovando lo spazio perso nelle ultime settimane.

«Sono felice per il gol, voglio arrivare al massimo della forma al prossimo Mondiale» ha detto Lozano a fine partita.

Protagonista azzurro in nazionale è stato anche Mario Rui, il terzino del Napoli che parte titolare con il Portogallo e serve a Bruno Fernandes l'assist per uno dei gol del 4-0 portoghese in casa della Repubblica Ceca.