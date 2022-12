Mihajlovic, anche il Napoli saluta Sinisa: «Ciao Mister»

La Serie A e il calcio italiano sono in lutto per la scomparsa, oggi, di Sinisa Mihajlovic, il 53enne ex allenatore di Milan, Torino e Bologna, passato alla storia nel calcio italiano per aver vestito le maglie di Lazio e Inter - tra le altre -. Anche il Napoli ha voluto salutare Mihajlovic dai propri canali social: «Ciao Mister» il messaggio del club azzurro.

Ciao Mister 💙 pic.twitter.com/pVCLBPMlwR — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 16, 2022