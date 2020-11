«Sto bene fisicamente, ho superato una piccola infiammazione e sono pronto per la gara di domenica». Così Alexis Saelemaekers presenta la sfida tra Napoli e Milan del San Paolo. «Siamo una squadra con molta fiducia, andiamo domenica a Napoli per vincere una gara difficile. Vogliamo portare a casa i tre punti anche per Pioli che vive un momento complicato», ha detto a Milan Tv.

Al suo posto ci sarà Bonera: «Credo sia pronto per andare in panchina, abbiamo fatto un buon lavoro fin qui e vogliamo farlo fino a domenica.» ha continuato il belga. «Ho la fiducia del mister e della squadra, per me è importante. Sono contento di tutta la fiducia del club, spero di migliorare ogni giorno per dimostrare le mie qualità. Alternanza con Calabria? Entrambi stiamo giocando e ci siamo qualificati per la Final Four di Nations League. Spero che tutti e due possiamo continuare a far bene».

