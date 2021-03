Napoli, tre punti d'oro per la Champions: Politano sbanca il Meazza, 1-0 al Milan

Si ferma il Milan contro un granitico e aggressivo Napoli, che domina il big match della serata con un gol di vantaggio a zero. Quasi tutti i 90 minuti più recupero azzurri in netto predominio sulla squadra di Pioli che ora vede da lontano l'Inter a +9 e sente la pressione della Juventus oggi vittoriosa a Cagliari, a un solo punto di distanza dalla squadra di Pioli. Il Napoli si rilancia nella corsa per la Champions, raggiunge la Roma a 50 punti e vede l'Atalanta a soli due punti di distanza, e soprattutto ha ancora il match con la Juventus da recuperare. Gattuso si porta in vantaggio sulla sua ex squadra per due partite vinte su tre.

LA PARTITA IN DIRETTA

Il Napoli prova a spingere in avvio ma l'occasione buona ce l'ha Leao; Ospina esce e si fa male. Mertens pestato, Zielinski subisce una botta alla testa: un inizio di partita sofferto e spezzettato. Ci prova Calhanoglu con un tiro a giro, non lontano dal secondo palo. Gli azzurri rispondono con Insigne, blocca Donnarumma. Grande occasione al 15' per Zielinski che va al tiro ma il portiere rossonero c'è. Al 19' Leao punta Maskimovic e va al tiro sbilenco. Ma è di nuovo Zielinski ad avere un'occasione d'oro ma spara fuori al 28'. Risponde il solito Leao al 32', botta da fuori e para Ospina. Il primo tempo termina reti bianche.

Il secondo tempo inizia col botto: al 49' fiammata azzurra in contropiede e gol di Politano. I rossoneri hanno una reazione emotiva, il Napoli si organizza. Al 57' occasionissima di Fabian ma Donnarumma stavolta non cede. A questo punto Gattuso manda in campo Osimhen per Mertens. Pioli risponde con tre cambi: Rebic, Saelemakers e Diaz. Delizioso il tiro a giro di Insigne al 60', fuori di non molto. Brividi per un'occasione d'oro di Leao, che svanisce. Di Lorenzo si becca un giallo, era diffidato e salterà la Roma. Ospina si oppone a Rebic dalla punizione susseguente di Tonali. Gattuso manda nella mischia anche Elmas. Entrano pure Bakayoko e Rui per Politano e Demme. Hauge per i rossoneri. All'82' conclusione di Theo Hernandez, larga. Lo stesso spagnolo stende poco dopo Osimhen lanciato a rete: ma è solo giallo. Eppure poco prima c'era un fallo in area di Bakayoko, l'arbitro va al Var ma non concede rigore ai rossoneri. Cinque sono i minuti di recupero. Rosso per Rebic per proteste, gli azzurri si avvicinano alla meta. Gran tiro di Osimhen di poco fuori al 92'. Si soffre per gli attacchi finali dei rossoneri. Ma arrivano tre punti d'oro per la corsa Champions.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. All. Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.

