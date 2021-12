Milan-Napoli 0-1: il gol di Elmas fa tornare a volare gli azzurri

Il Napoli piazza il colpo grosso al "Meazza" contro il Milan e l'aggancia al secondo posto a quattro punti dall'Inter. Un successo pesantissimo degli azzurri: una vittoria di qualità, carattere e intensità. Napoli avanti subito con gol di Elmas al 5' del primo tempo: il macedone sbuca sul primo palo sull'angolo perfetto battuto da Zielinski. La squadra di Spalletti è subito intensa e cerca il gol del raddoppio rendendosi pericolosa in più di un'occasione. Il Milan si riprende con il passare dei minuti: la prima chance è di Ibra, il suo colpo di testa finisce di poco fuori.

Perfetta la coppia centrale difensiva composta da Rrahmani e Juan Jesus: i due difensori azzurri sono stati due colossi, insuperabili di testa nella lotta con Ibrahimovic e poi anche con Girudo e nelle chiusure basse. Prezioso l'apporto in attacco di Petagna che controlla tanti palloni e li smista sugli esterni dove brillano sia Elmas che Lozano. Il macedone oltre al gol ha tenuto sempre palla con grande eleganza, Lozano ha strappato tante volte in profondità creandosi pericolosi.

Importante anche l'innesto di Lobotka al centrocampo al posto di Demme: lo slovacco contribuisce ad aumentare la qualità del palleggio e a far salire il baricentro del Napoli. Gli azzurri potrebbero sfruttare meglio qualche ripartenza, poi nel finale soffre il ritorno del Milan e stringono i denti per resistre agli assalti: all'ultimo minuto il gol del pari di Kessie annullato dall'arbitro Massa dopo essere richiamato dal Var per fuorigioco di Giroud che ha ostacolato il rilancio di Juan Jesus.

Milan- Napoli 0-1 (0-1)

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (41' st Kalulu), Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Tonali (32' st Bennacer); Messias (32' st Castillejo), Daz (18' st Giroud), Krunić (18' st Saelemaekers); Ibrahimović (83 Mirante, 1 Tătărușanu, 46 Gabbia, 41 Bakayoko, 27 Maldini) All.: Pioli.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrhamani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme (9' st Lobotka); Lozano (32' st Politano), Zieliński (32' st Ounas), Elmas (41' st Ghoulam); Petagna (33' st Mertens) (1 Meret, 12 Marfella, 59 Zanoli) All.: Spalletti.

Arbitro: Massa di Imperia.

Reti: nel pt 5' Elmas.

Recupero: 0' e 4'.

Angoli: 5 a 5.

Ammoniti: Di Lorenzo per comportamento non regolamentare,

Maicut per gioco falloso.

Spettatori: 54.647.