Dopo quasi un mese d'assenza, Allan tornerà tra i convocati a disposizione diper la sfida tra Milan e Napoli. Il brasiliano figura perfettamente nel gruppo azzurro dopo essersi allenato con i compagni per larga parte di questa settimana strana, al rientro delle nazionali. Ancora out, invece, siache Mario Rui per la sfida ai rossoneri.Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Maksimovic, Meret, Mertens, Ospina, Younes, Zielinski.