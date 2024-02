Milan-Napoli, allarme Politano: si ferma in allenamento. Ancora out Zielinski

Si avvicina Milan-Napoli e si avvicinano anche le ipotesi di formazione che Walter Mazzarri valuta in vista del big match di domenica. L'ultimo aggiornamento dall'infermeria riguarda Politano.

L'esterno azzurro non si è allenato questa mattina con i compagni a Castel Volturno, e resterà sotto stretta osservazione dello staff medico azzurro per valutare le condizioni fino al prossimo weekend.

Rivedono invece il ritorno alla disponibilità sia Mathias Olivera che Alex Meret: per i due azzurri prima parte di seduta in gruppo e seconda parte di allenamento personalizzato in campo. Entrambi saranno rivalutati nei prossimi giorni in attesa di capire se potranno far parte della spedizione napoletana a Milano. Resta out anche oggi Piotr Zielinski, che ha fatto allenamento personalizzato.