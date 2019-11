LEGGI ANCHE

Buone notizie per Carlo Ancelotti. L'allenatore azzurro, tornato al lavoro in questo lunedì, ha ritrovato in gruppo sia Kostas Manolas che Faouzi: i due azzurri avevano lavorato a parte la scorsa settimana ma ora possono tornare a disposizione della squadra in vista dell'importante sfida del prossimo sabato a San Siro contro ilAncora a parte, invece, il brasiliano Allan : per il centrocampista lavoro personalizzato, insieme con Tonelli. Ancelotti spera di poter recuperarein vista della gara contro i rossoneri, ma si capirà solo negli allenamenti dei prossimi giorni. Gli azzurri torneranno a Castel Volturno domani in attesa del ritorno dei nazionali.