Si rinnova il duello tra Stanislav Lobotka e Ismael Bennacer, i due centrocampisti fondamentali per Napoli e Milan. Lo slovacco è il play di Spalletti, il numero 4 rossonero verrà utitlizzato da Pioli tra le linee alle spalle di Giroud. I due quindi si ritroveranno domani sera in campo nella stessa zona di competenza: Lobotka infatti si abbassa per costruire la manovra del Napoli, Bennacer invece si alza proprio per andare a prendere subito lo slovacco e limitarne l'impostazione dal basso.

Due centrocampisti dalla grande qualità tecnica che non sprecano un pallone e fanno girare sempre al meglio le squadre, due punti di riferimento per le manovra di Napoli e Milan, due brevllinei che riescono a fare sempre la cosa giusta con la giocata in orizzontale oppure l'imbucata in verticale a secnda delle situazioni che si sviluppa in partita.

Sarà questa la loro terza sfida stagionale, il terzo faccia a faccia: al Mezza la spuntò Lobotka nel duello personale, partita vinta 2-1 dal Napoli con il gol decisivo di Simeone. Al ritorno invece giocò meglio Bennacer nella sfida vinta 4-0 dal Milan. Domani sera un nuovo confronto, stavolta in Champions League.