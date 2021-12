Milan-Napoli, la carica di Spalletti: «Ma so di aver penalizzato la squadra»

Poche ore per studiare chi può giocare, chi può entrare, come provare a vincere in casa del Milan nonostante l'infermeria piena. È il lavoraccio di Spalletti che sta giocandosi da settimane un Napoli pieno di infortunati, che è sceso dal primato al quarto posto e vuole però dire a tutti di essere ancora competitivo fino a fine anno.

«Nel calcio, come nella vita, a volte ti ritrovi di fronte certi ostacoli che sono più grossi del solito e non fai in tempo ad aggirarli - ha detto l'allenatore del Napoli in conferenza stampa -. Bisogna andarci a sbattere perché vogliamo superarli e ritrovare la nostra strada. Non facciamo troppi ragionamenti su chi non c’è: chiunque ci avrebbe dato una mano, ma con quelli che ci sono possiamo vincere a Milano. Andiamo a giocarla per portare a casa tre punti».

«Non accetto questo giochino degli infortuni e di quelli che mancano. In questi momenti difficili c’è bisogno di esempi, di corse e di cuore, di metterci il coraggio che ti fa trovare la soluzione. Domani abbiamo a disposizione 16/17 giocatori della nostra rosa, è sufficiente per andare a giocare contro chiunque. La nostra ambizione dipende da noi, il risultato non sempre dipende da noi, ma dovremo avere il giusto comportamento in campo».

«Di Manolas non parlo, la sua cessione arriva dal rapporto tra lui e il Napoli. Averlo visto felice all’Olympiacos fa piacere anche a me. Abbiamo delle necessità, ora, ma abbiamo già fatto le nostre valutazioni. Il mercato per ora è chiuso e dobbiamo pensare a chi c’è. So bene di aver creato problemi alla squadra facendomi espellere. Quando a me manca qualche calciatore mi sento a disagio, quindi al contrario ho penalizzato la squadra. La prima responsabilità delle ultime due sconfitte è stata mia. Ma non succederà più».

«Mario Rui, Insigne e Fabian non ci saranno a Milano, così come ovviamente Osimhen e Koulibaly. Mi aspetto il Milan visto negli ultimi anni con Pioli, che ha fatto un grande lavoro. È una squadra che sta in campo in un certo modo, che ha campioni a disposizione. Ma a noi piace giocare contro squadre forti, sono convinto che il Napoli possa affrontare le big. Dobbiamo essere una squadra viva, il Vesuvio non deve essere solo una cartolina domani, lo dobbiamo avere dentro noi».

«Insigne è un buon capitano, nessuno rinuncerebbe a lui. Ci siamo trovati bene sin dal primo momento: ho approfittato della sua disponibilità contro l’Empoli per quei 70’ in campo, avrei dovuto ragionare nella maniera corretta. L’ho costretto a fare una prestazione sotto il suo livello».

«Contro l’Empoli abbiamo sbagliato tanto, è stata la partita in cui abbiamo perso più palloni. La squadra lo sa, sa cosa ha sbagliato come lo so anche io. Un gol subìto può essere frutto di un singolo episodio, ma perdere la partita è la conseguenza della tua prestazione».

«Sicuramente c’è stato qualche errore nelle ultime partite, ma abbiamo anche fatto qualcosa di buono. Ma soprattutto sono convinto che in quanto a episodi abbiamo qualcosa in credito».