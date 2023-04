Milan-Napoli Champions, da domani i biglietti ospiti: prelazione agli abbonati

Milan-Napoli, i biglietti ospiti per l'andata dei quarti di finale di Champions League saranno in vendita dalle ore 10.00 di giovedì 6 aprile 2023 e fino alle ore 10:00 di sabato 8 aprile 2023: per la procedura, sarà disponibile la prenotazione di un voucher sul sito di Ticketone, prima della finalizzazione dell'acquisto. Il prezzo del biglietto, spettante al Milan e dallo stesso determinato a propria insindacabile discrezione, è di € 68,00.

Come riportato dal club azzurro, Per le prime 48 ore, e precisamente fino alle ore 10.00 di sabato 8 aprile 2023, la vendita sarà riservata agli abbonati della stagione 2022.23, i quali potranno usufruire della precedenza sull’acquisto dei biglietti. A partire dalle ore 11.00 di sabato 8 aprile 2023, nel caso in cui vi siano ancora biglietti disponibili, proseguirà la vendita libera fino alle ore 23.59 di domenica 9 aprile. Sia in fase di precedenza per gli abbonati, che durante la vendita libera, sarà possibile acquistare un solo biglietto per ogni transazione.