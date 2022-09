Milan-Napoli, sfida tra fenonemi: Kvaratskhelia contro De Ketelaere

Kvaratskhelia e De Ketelaere, i due giovani talenti che hanno arricchito la serie A con la loro fantasia: ventuno anni, qualità tecniche esaltate dalla loro straordinaria capacità di andare via in dribbling, un presente da protagonisti e un futuro assicurato. Generazione 2001, l'attaccante georgiano e il trequartista belga giocano con spensieratezza e tirano fuori numeri fenomenali, i due grandi colpi del mercato estivo di Napoli e Milan. E sono loro i due protagonisti più attesi della superfida di domani sera al Meazza, i due gioielli di Spalletti e Pioli, i due giovani pronti a prendersi la scena del big match.

Migliore l'impatto di Khvicha Kvaratskhelia con la nuova realtà, subito protagonista assoluto con il Napoli, l'uomo in più in quest'avvio di stagione. Quattro gol in sei partite di campionato e un assist: sempre presente, cinque volte titolare ed entrando in campo dalla panchina contro il Lecce. Due partite in Champions League dove ancora non ha segnato ma è riuscito a regalare un assist fantastico a Simeone nell'azione del terzo gol al Liverpool. Una partenza fenomenale, quindi, in maglia azzurra con prestazioni sempre al top e la capacità di tirare fuori sempre numeri decisivi sulla sinistra dell'attacco azzurro: imprendibile nel dribbling, capace di sterzare e controsterzare e di andare via al difensore avversario con la stessa efficacia, puntando sia sull'esterno con il sinistro che di accentrarsi per tirare con il destro. Fortissimo nell'uno contro uno, imprendibile sui primi passi e con forza esplosiva nell'allungo, Kvaratskhelia nel Napoli fa già la differenza, il numero 77 azzurro che fa sognare i tifosi del Maradona. Premiato dalla Lega serie A come miglior calciatore di agosto, personalità ed entusiasmo: ha affrontato così l'esordio in campionato a Verona segnando subito alla prima partita, di testa sul cross di Lozano e quello in Champions League con il Liverpool, match in cui ha messo in grandissima difficoltà Alexander Arnold. Una straordinaria intuizione del direttore sportivo Giuntoli e degli uomini dello scouting azzurro, un'operazione da soli 10 milioni, grazie alla capacità di giocare di anticipo su tutte le possibili concorrenti interessate al suo acquisto. Kvaratskhelia è il leader della nazionale georgiana, 8 gol in 17 presenze e grandi numeri nelle partite di Nations League giocate a giugno.

Meno brillante invece l'impatto di Charles De Ketelaere, il trequartista belga ha tirato fuori qualche numero dei suoi ma ancora non è riuscito a far vedere tutte le sue straordinarie qualità: insegue il primo gol con la maglia rossonera, non ci è riuscito nelle prime sei partite (tre giocate da titolare e tre partendo dalla panchina). Un assist nel match contro il Bologna, altre giocate importanti, un potenziale straordinario e la capacità di puntare centralmente in verticale per mettere in difficoltà le difese avversarie. Due presenze in Champions, titolare a Salisburgo, entrato nella ripresa con la Dinamo Zagabria da centravanti al posto di Giroud. Contro il Napoli ci sarà nella sua posizione abituale e cioè da trequartista alle spalle del centravanti francese, al centro del gioco del Milan con la funzione di raccordo con il centrocampo e il compito di accendere l'attacco: maglia numero 90, un giovane che ha firmato per 5 anni, fino al 2027, e rappresenta il presente e il futuro del Milan. Il club rossonero lo ha acquistato dal Bruges per 35 milioni (bonus compresi) chiudendo una lunga trattativa per assicurarsi il gioiellino belga che già fa parte in pianta stabile del gruppo della nazionale: è stato convocato dal ct per le due partite di Nations League di settembre contro Galles e Olanda. Otto presenze e un gol con il Belgio messo a segno a Torino contro l'Italia nella finale per il terzo e quarto posto della Nations League 2020-2021 vinta 2-1 dagli azzurri di Mancini.

Milan-Napoli è una sfida che accende la fantasia delle due squadre che finora hanno espresso il miglior calcio in serie A, due collettivi perfettamente organizzati da Pioli e Spalletti in cui spiccano le individualità e in questo senso Kvaratskhelia e De Ketelaere potranno essere decisivi e spostare l'inerzia della partita da una parte o dall'altra con qualche invenzione decisiva negli ultimi venti metri. Largo a sinistra il georgiano, in posizione centrale il belga: garantiranno qualità per scardinare le difese avversarie, due ragazzi già con i numeri da campioni.