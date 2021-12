Milan-Napoli, Di Lorenzo ci crede: «Ci è pesata l'assenza di Spalletti»

«Il ko con l'Empoli fa male, ci tenevamo a vincere in casa». Giovanni Di Lorenzo non ci sta e prova a rialzare il suo Napoli. «Dispiace non aver concretizzato le palle gol create ed aver preso questa rete venuta dal nulla. Dobbiamo rimetterci in corsa, domenica sarà difficile e dovremo rispondere. è un momento particolare. Abbiamo tante assenze, ma chi gioca dà sempre il massimo e dobbiamo continuare così» ha detto il terzino azzurro. «I risultati non ci stanno dando soddisfazione, ma il percorso intrapreso è quello giusto. Assenza di Spalletti in panchina? È diverso averlo vicino, ci dà maggiore spinta e sicurezza, non credo che sia questo il motivo delle ultime due sconfitte».

Milan-Napoli l'occasione giusta per rialzarsi. «A Milano andremo per fare la nostra partita e per vincere, anche loro stanno facendo molto bene e quindi sarà difficile». All'orizzonte c'è già la sfida al Barcellona. «Facemmo due belle partite contro di loro anche due anni fa, ma sarà una gara completamente diversa, a febbraio dovremo essere tutti al massimo. Vogliamo passare il turno ed accedere agli ottavi. Sarà difficile, ma ci proveremo».