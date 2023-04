Milan-Napoli, Di Lorenzo non si arrende: «Al Maradona possiamo sperare»

Il Napoli non alza bandiera bianca, parola anche del suo capitano Giovanni Di Lorenzo: «Stasera abbiamo fatto una buona partita. Venire qui e mettere in campo le nostre qualità non era facile, è arrivata una sconfitta ma con questo atteggiamento possiamo avere fiducia per il ritorno. C'è un altro spirito» ha spiegato il terzino di Spalletti.

«L'assenza di un attaccante qui non è facile da sopportare, ma anche con Elmas abbiamo creato occasioni. Vediamo per il ritorno se tornerà qualcuno» ha continuato a Prime. «Abbiamo dimostrato di non essere quelli del campionato. Stasera Maignan ha fatto belle parate, è un gran portiere. Ma in campo abbiamo messo tutto e questo mi fa ben sperare. Chi giocherà al posto di Kim e Anguissa sarà altrettanto forte. Speriamo ci sia una atmosfera bellissima al Maradona, servirà una vittoria e con i nostri tifosi possiamo raggiungere un risultato importante».