Milan-Napoli in diretta dalle 20.45 Gattuso sceglie Mertens e Demme

Il Napoli è chiamato a fare l'impresa a San Siro contro un Milan in forma se vuole ancora sperare di agganciare il treno per la Champions League. Il grande ex Gattuso, per farlo, si affida alla concretezza di Demme in mediana e all'estro di Mertens in attacco dal primo minuti. Il Milan, dopo il pareggio con l'Udinese, si è ripreso alla battendo 2-0 il Verona e successivamente compiendo una grande impresa a Manchester contro lo United. Il Napoli, dopo l'eliminazione dall'Europa League, è ripartito ottenendo sette punti dagli ultimi tre impegni di campionato. Adesso, agli uomini di Gattuso, servirà ritrovare una vittoria fuori casa che manca dalla trasferta di Udine, datata 10 gennaio.

LA PARTITA IN DIRETTA

LE FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. All. Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.

