Milan-Napoli, Domenichini svela: «Spalletti non è molto contento»

Luciano Spalletti non c'è, perché squalificato, e allora a San Siro è il vice Marco Domenichini a prendersi la scena a Dazn. «È stata una partita molto combattuta dove abbiamo avuto delle occasioni che abbiamo sfruttato e altre che sono state sciupate. Raspadori è un calciatore più da palleggio, Simeone è più da profondita che pressa alto. Sono due giocatori importanti che possono sempre essere determinati anche se non giocano dall'inizio» ha spiegato.

«Spalletti era contento ma era anche arrabbiato con qualche giocatore che non ha fatto quello che lui richiedeva, non era molto contento sotto questo punto di vista», ha svelato Domenichini dopo la partita. «Giochiamo ogni domenica con l'intenzione di fare il massimo, siamo una squadra giovane e molti sono nuovi. Ci saranno altre squadre più forte in Serie A rispetto a noi».