Milan-Napoli in cinque duelli: fuori i secondi, chi è l'anti-Inter?

Chissà, forse alla fine della stagione non dovremo più andare a scomodare Gullit, Van Basten, Careca e Maradona. Perché dopo quelle indimenticabili lotte scudetto di fine anni 80, entreranno nella storia quelle della stagione 2021-22. D'altra parte fino a due settimane fa Milan e Napoli viaggiavano a braccetto al primo posto della classifica. Poi la frenata che adesso le vede rincorrere, ma non per questo meno candidate di Inter e Atalanta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati