Milan-Napoli, festa negli spogliatoi: ecco la fotografia social di Starace

Al fischio finale di Milan-Napoli è festa grande, in tribuna per i tifosi azzurri, in campo e anche nello spogliatoio: gli azzurri festeggiano il successo sui campioni d'Italia con una foto di rito al ritorno nel sottopassaggio, come svelato dal magazziniere Tommaso Starace che dal suo account Instagram ha mostrato la festa del gruppo di Spalletti.