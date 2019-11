© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via la settimana più delicata: il Napoli ricomincia dopo le turbolenze legate al rifiuto degli azzurri di tornare in ritiro dopo il match dicon il Salisburgo e la serie nera di risultati che si è prolungata con il pareggio senza gol contro il Genoa.Ancelotti ritroverà via via i vari azzurri impegnati con le nazionali: da domani con i rientri di Insigne, Meret e Di Lorenzo e dello spagnolo Fabian Ruiz (giovedì toccherà a Mertens, Elmas e ai polacchi Zielinski e Milik) il gruppo sarà più folto e si entrerà nel vivo ella preparazione per la sfida di sabato contro il Milan di Pioli. Il tecnico deve gestire la crisi di risultati più pesante da quando è sulla panchina azzurra: tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite e il successo che in campionato manca da un mese (il 2-0 contro il Verona al San Paolo del 19 ottobre).Un accorgimento in vista è legato all'aggiunta di un centrocampista per rendere la formazione più equilibrata e compatta, una squadra cioè con tre centrocampisti (Fabian Ruiz, Zielinski, Elmas o Allan, se il brasiliano che ieri ha svolto ancora lavoro personalizzato ce la facesse in tempo utile per il match di sabato) e con il conseguente, soluzione sperimentata quest'anno solo nella trasferta contro il Torino (tridente leggero Lozano, Mertens, Insigne). Si va in questa direzione per ritrovare maggiore compattezza dal punto di vista tattico e per ritrovare in campo una squadra più corta come nelle migliori partite di quest'anno, una su tutte quella in casa di Champions League contro il Liverpool. E contro il Milan di Pioli, in difficoltà come gli azzurri, sabato al Meazza ci vorrà innanzitutto questa caratteristica in campo per provare a piazzare un colpo che sarebbe il modo migliore per spazzare via le polemiche e per il rilancio in campionato nella corsa per un posto alla prossima Champions.Ieri alla ripresa della preparazione della squadra a Castel Volturno sono tornati ad allenarsi in gruppo Manolas e Ghoulam. Il difensore greco s'infortunò a una costola contro il Brescia, un infortunio fastidioso che lo ha poi costretto a stare fermo sia in campionato che in Champions: unica sua presenza nella sfida da ex all'Olimpico contro la Roma. Ghoulam si è fermato per un problema muscolare alla vigilia del match contro l'Atalanta al San Paolo. L'ex giallorosso dovrebbe partire titolare con Koulibaly nella sfida in programma sabato al Meazza contro i rossoneri.Il presidentee con l'ufficio legale è in contatto per le sanzioni da applicare agli azzurri. In questi giorni il club farà partire il procedimento per sanzionare gli azzurri con una multa: il minimo è del 5 per cento da far scattare per ogni singolo calciatore, il massimo è del 25 per cento lordo, ipotesi quest'ultima su cui dovrebbe pronunciarsi il collegio arbitrale della Lega. Giorni caldi anche in questo senso: il termine di scadenza per presentare la richiesta di sanzione è il 25, due giorni prima della sfida di Champions a Liverpool. E in più il club azzurro sta valutando la possibilità di rivalersi con un'azione legale per i danni legati ai diritti d'immagine.