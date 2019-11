LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poche ore ancora, poi sarà, la partita di cartello della giornata numero 13 di questa Serie A. Entrambe devono riscattarsi dopo un avvio deludente, gli azzurri di Carlo Ancelotti si presenteranno a San Siro per trovare quei tre punti che mancano da un po'. Stamattina ilha ritrovato a Castel Volturno il gruppo al completo: rientrati in città tutti i nazionali convocati in questa settimana di pausa.Ancelotti, però, dovrà fare ancora i conti con l'infermeria: sesembrano essersi ristabiliti, questa mattina al centro tecnico ha svolto ancora allenamento differenziato Faouzi, che potrebbe alzare bandiera bianca per sabato. Mario Rui , invece, ha svolto parte della seduta in gruppo e in parte lavoro personalizzato.