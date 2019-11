LEGGI ANCHE

«È da anni che non c’era un momento così difficile come questo, ma sono sicuro che tutti uniti, calciatori, società e tifosi potranno far tornare la serenità ed il Napoli agli alti livelli che ci ha dimostrato in questi anni». Con questo post dai suoi account social ufficiali, Gokhan Inler è tornato a parlare di, la squadra che ben conosce e di cui ha vestito la maglia dal 2011 al 2015.Lo svizzeroha voluto scrivere ai suoi ex tifosi in questo momento difficile. «Il Napoli ed i napoletani, insieme, sono unici e quando sono uniti non c’è avversità che li possa fermare. Mi sento napoletano, una città che mi ha dato tanto, sentirsi napoletano è meraviglioso. Tifoso ancor di più. Forza Napoli», si legge nel post che ha subito fatto il giro della rete.